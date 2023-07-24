أبو بكر: عدوان الاحتلال بمخيم نور شمس مسلسل مستمر من الاعتداء على أبناء شعبنا





رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ طولكرم، عصام أبو بكر على أن عدوان الاحتلال بحق مخيم نور شمس يأتي ضمن مسلسل مستمر من الاعتداء على أبناء شعبنا وأهلنا بالمخيم، وهو محاولة للهروب من الأزمات الداخلية للحكومة الإسرائيلية.جاءت تصريحات أبو بكر بمشاركة قائد المنطقة العميد جمال أبو العز و أمين سر فتح بطولكرم إياد جراد أبو الصامد ومستشار رئيس الوزراء عصام القاسم ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس طه الإيراني وممثلي عدد من المؤسسات، خلال تفقد أثار الدمار الكبير الذي خلفه العدوان بالمخيم خلال إقتحامه فجر اليوم الإثنين.وأشار المحافظ أبو بكر إلى وقوف الرئيس محمود عباس والحكومة والوزارات المختصة إلى جانب أهلنا بالمخيم ودعمهم ومساندتهم، لإعادة إعمار هذا الدمار الكبير وما خلفه هذا العدوان.ووجه المحافظ أبو بكر دعوةً للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية لزيارة المخيم والإطلاع على أثار الدمار والتخريب الذي أحدثه الإحتلال بالبنية التحتية والشوارع ومنازل المواطنين وشبكات المياه والكهرباء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، والفرج القريب لأسرانا البواسل في سجون الإحتلال.وتابع قائلاً: هذه الجريمة لن تكسر من عزيمة شعبنا الفلسطيني وإرادته ، بل ستزيد من الصبر والصمود والثبات على طريق الحرية والإستقلال وإنهاء الإحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.