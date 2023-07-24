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عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات
حدود سورية أردنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن لجنة مشتركة أردنية-سورية، عقدت أول اجتماع لها، للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين.

وحثت اللجنة وفق بيان للوزارة، "التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن".

كما تم بحث "الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

يشار إلى أن الأردن استضاف في الأول من آيار/مايو الماضي، اجتماعاً تشاورياً، حيث تم تشكيل اللجنة الأردنية-السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن،

وزار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي سوريا في الثالث من تموز/ يوليو الحالي، وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات.

واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان.

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