شؤون فلسطينية

تحضيرًا للمؤتمر الدولي لمناهضة أبارتهايد.. الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا

تحضيرًا للمؤتمر الدولي لمناهضة أبارتهايد.. الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا
جانب من اللقاءات
رام الله - دنيا الوطن
عقد الوفد الفلسطيني لقاءات مستفيضة مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا، وذلك في إطار أعمال التحضير للمؤتمر الدولي لمناهضة "أبارتهايد" الإسرائيلي، والمقرر عقده في جنوب أفريقيا.

وضم الوفد الفلسطيني، رئيس الوفد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، رمزي رباح، وأعضاء اللجنة التنسيقية الفلسطينية للمؤتمر، صالح حجازي ممثلًا عن حركة المقاطعة (BDS)، وتحسين عليان ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومندوبًا عن مؤسسة الحق.

وكان الوفد الفلسطيني عقد لقاءًا مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا، برئاسة رئيس مجلس الكنائس العالمية السابق، القيادي البارز في المؤتمر الوطني الأفريقي، القس «فرانك شيكاني»، وبمشاركة ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، ومسؤولة حركة المقاطعة (BDS) في أفريقيا «روشان ألدادو»، والعديد من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية الناشطة في لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتطرقت اللقاءات إلى أعمال التحضير الجارية، استعدادًا لعقد المؤتمر الدولي في جنوب أفريقيا، مؤكدةً على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحويل المؤتمر الدولي إلى محطة مميزة، لإطلاق أوسع حملة دولية لإدانة ما تقترفه دولة الاحتلال من انتهاكات وجرائم عنصرية، وعمليات قتل وتطهير عرقي وتهجير، لتوسيع وتكريس الاستيطان وعمليات الضم، واعتماد منظومة القوانين والتشريعات والسياسات الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة بما فيها القدس، وفرض القوانين والسيادة الإسرائيلية عليها؛ تجسيدًا للمشروع الصهيوني المتواصل منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 وحتى اليوم، والذي يقاومه الشعب الفلسطيني ببسالة، في ميادين حماية الأرض والحقوق الوطنية، لإفشال المشروع الاستعماري العنصري الذي يحظى بدعم أميركي كامل.

وتناولت اللقاءات آليات الإعداد للمؤتمر وإعداد الوثائق التي ستقدم له، إضافة إلى أهم أهداف المؤتمر؛ المتمثل في بناء جبهة عالمية لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي، بأوسع مشاركة عربية وعالمية من أوروبا وأميركا وأفريقيا وآسيا، وذلك بهدف بناء ائتلاف عالمي؛ يعتمد إستراتيجية عمل ورؤية مشتركة للتحرك على مختلف الصعد، لإدانة ومقاطعة ومحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها التي ترتكب يوميًا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته، ائتلاف دولي بكل قوى الحرية والمساواة والعدالة والتقدم في العالم.

وانبثق عن اللقاءات، لجان مشتركة لمتابعة إعداد الوثائق والآليات التفصيلية لمتابعة الإعداد للمؤتمر، بالتعاون والتنسيق مع الأطر واللجان القائمة التي تقوم بحراك واسع على هذا الصعيد، وبمشاركة نشطة لأحزاب ونقابات وبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، والشخصيات الوازنة في دول مختلفة من العالم.

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