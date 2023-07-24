حماس: الحضور المتصاعد للمقاومة بالضفة يؤكد قدرتها على الاستمرار رغم جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، على الاقتحامات الإسرائيلية خلال الليلة بالضفة الغربية ومخيم عين شمس في طولكرم وتصدّي المقاومة له.وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "هذا الحضور المتصاعد للمقاومة يؤكد من جديد قدرة المقاومة على الاستمرار بالرغم من كل عدوان الاحتلال وجرائمه".وتابع خلال تصريح صحفي أن "العدوان الصهيوني المتصاعد في القدس والضفة الغربية ، يزيد من مسؤولية الجميع لصياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية ، كأحد مخرجات الامناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة".