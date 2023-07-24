الديمقراطية: "مجموعات ظلامية" تحاول تشويه كوادر نسائية مناضلة

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كل محاولات الإساءة والتشويه التي دأبت عليها "مجموعات ظلامية" عبر صفحات التواصل الاجتماعي ضد كوادر نسائية مناضلة ، لها تاريخها المشرّف والمعروف في مسيرة نضال شعبنا ضد الاحتلال ،وفي النضال الاجتماعي والديمقراطي من أجل مصالح وحقوق القطاعات الاجتماعية المختلفة وفي القلب منها حقوق المرأة الفلسطينية.وأضافت الجبهة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "هذه المجموعات ذات الرؤى الظلامية، تسعى لفرض قناعاتها على المجتمع الفلسطيني والرجوع به إلى الخلف، من خلال شنّ حملات التضليل وتشويه الرأي الآخر والتحريض ضد المؤسسات النسوية ورموزها المناضلة ،وضد أي قضايا لها علاقة بحقوق المواطن وحقوق المرأة ، بما في ذلك الحق في الحماية والضمان الاجتماعي".وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بدعوة كافة القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية إلى التصدي لمثل هذه الإساءات وحملات التحريض ، كما دعت الحكومة الفلسطينية إلى ملاحقتهم ومساءلتهم ومقاضاتهم وفقا للقانون.