غزة: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحتفل بتخريج الفوج الـ 24 من طلبتها

رام الله - دنيا الوطنفي أجواء من البهجة والسعادة، وتزامنا مع اليوبيل الفضي لتأسيسها، احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بإطلاق احتفالات تخريج الفوج الـ 24 من طلبتها ضمن فوج بناة الوطن، والتي خصصت في أولى أيامها لخريجي اختصاص تكنولوجيا الوسائط المتعددة التابع لعمادة تكنولوجيا المعلومات.وانطلقت الاحتفالية بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد سعدي العكلوك رئيس مجلس الأمناء، الدكتور سعيد أنور الزبدة رئيس الكلية، الدكتور رفعت نعيم رستم رئيس الكلية السابق، وأعضاء من مجلس الأمناء ونواب الرئيس ومساعديهم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ونخبة من المسئولين في المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والأكاديمية، ولفيف من الوجهاء والأعيان والخريجين وذويهم.ومع انطلاق مراسم الاحتفالات، بدأ مسير الخريجين تتقدمهم فرق الكشافة في موكب مهيب، أعقبها موكب مجلس الأمناء ومجلس الكلية، ثم موكب الهيئة التدريسية، وسارت جميعها بخطى واثقة نحو منصة التخرج، ترافقها زغاريد الأمهات والأخوات، معلنة بدء واحدة من أعظم لحظات السعادة في نفوس الخريجين بعد سنوات من الدراسة والجد والاجتهاد.وخلال كلمته رحب الدكتور محمد العكلوك بالحضور، وقال: "نفتتحُ اليومَ في هذا المساءِ الجميلِ احتفالاتِنا بتخريجِ كوكبةٍ من طلابِ وطالباتِ عمادة تكنولوجيا المعلومات، التي أصبحتْ عصبًا أساسيًا وجزءًا مهمًا من حياتِنا تزدادُ حاجتُنا لهُ يومًا بعدَ يومٍ".اليوبيل الفضيوأضاف العكلوك: "إنَّ الكليةَ الجامعيةَ التي نشأت قبل خمسةٍ وعشرينَ عامًا، تُعدُّ الأكبرِ على مستوى فلسطين، حيث تقدمُ خدماتها لما يقاربُ من عشرةِ آلاف طالب وطالبة، وقد نجحتْ في ضخِّ أكثرِ من ثلاثين ألفاً من الخريجين إلى المجتمع، خريجونَ نهلوا من منابِعها، واستَقَوا من خبرةِ أساتذِتِها، وخاضوا غمارَ الجانبِ التطبيقي والمهني لتخصصاتِها".وأفاد: "نُخرجُ اليوم فوجًا ونستقبل فوجًا جديدًا من طلبة الثانوية العامة الذين كانت نتائجهم قبل أيامٍ قليلة، واسمحوا لي أن أباركَ لهم تفوقهم ونجاحهم وأقول لهم إن الكلية الجامعية فاتحةً أبوابها لكم بكل طواقمها وإمكاناتها ومختبراتها من أجل خدمتكم وتقديم الأرقى من العلوم العلمية والعملية والتطبيقية".من جانبه رحب الدكتور سعيد الزبدة بالحضور، وقال: "نُرحبُ بِكمُ ونتشرفُ باستقبالِكُمْ فِي بيتِكم الثاني لنشاركَكُم فرحةَ النجاحِ بتخريجِ الفوجِ الرابعِ والعشرين من طلبتِنَا الرائعينَ، هذا الفوجُ الذي يحملُ اسماً مميزاً ألا وهو "فوجُ بناةُ الوطن"، والذي سيكونُ خريجوه قادرينَ على النهوضِ بوطنِنَا، وتجاوزِ العقباتِ التي نعايشُها فِي قِطَّاعِ غَزّةَ المحاصرِ، كيفَ لا، وهم أبناءُ هذه المؤسسةِ الرائدةِ التي تعتبرُ أحدَ أكبرِ المؤسساتِ الأكاديميةِ فِي مجالاتِ الْعُلُومِ التقنيةِ والتطبيقيةِ على مستوى الوطنِ".إبداع وتألقوأضاف الزبدة: "وعلى صعيدٍ آخرَ في مجالاتِ التطويرِ والتميزِ المستمرةِ التي تنتهجُهَا الكليةُ؛ فقد أطلقْنَا في مركزِ الكويتِ للتطويرِ والحاضنةِ التكنولوجيةِ بالكليةِ الجامعيةِ (حاضنة ConnecTech المِهْنِيَة) التي تعتبرُ من أوائلِ الحاضناتِ التكنولوجيةِ المِهْنِيَةِ لروادِ برامجِ التعليمِ والتدريبِ التقنيِ والمِهْنِيِ، وذلك استكمالاً لدورِنَا في دعمِ الاختصاصاتِ التقنيةِ والتطبيقيةِ الواعدةِ في مجالاتِ العلومِ التكنولوجية، ولتمكينِ شرائحَ أخرى من فئةِ الشبابِ والمرأةِ وأيضاً ذوي الإعاقةِ".وذكر الزبدة أن احتفالات هذا العام تتزامن مع احتفاء الكلية الجامعية باليوبيل الفضي لتأسيسها، مشيرا إلى الجهود المبذولة من كافةِ الطواقم الأكَادِيمِيَّةِ والإداريةِ المتعاقبةِ على مدار سنوات عمر الكلية الماضية، مؤكدا أن الكلية الجامعية لا زالتْ تواصلُ عملَهَا بكلِ احترافيةٍ في كافةِ الظروفِ المختلفةِ التي مرتْ بها، سعياً للحصولِ على مكانةٍ متميزة ٍومرموقةٍ، ودعماً لمسيرةِ المجتمع الفلسطيني في مجالاتِ التعليمِ والبحثِ العلميِ والتنميةِ المستدامة.وفي كلمته لخريجي الثانوية العامة الجدد، قال الزبدة: "نباركُ لكم نجاحكُم الباهرَ، ونبشرُكم بأننا أعددْنَا لكم حزمةً من المنحِ والتسهيلاتِ الدراسيةِ المتنوعةِ، إضافةً لبرامجَ تقسيطٍ ميسرةٍ، وهذا كلُهُ يأتي مراعاةً منا للظروفِ الاقتصاديةِ الصعبةِ، وتقديراً لتعبِكُم وسهرِكُم سعياً لتحقيقِ النجاحِ، فأهلاً وسهلاً بِكم في رائدة الإبداع والتميز وحاضنة المبدعين والمتميزين".فرحة الخريجينوممثلة عن زملاءها الخريجين، أفادت الخريجة أسماء مجدي البسوس: "إنه من دواعي فخري واعتزازي أن أقف اليوم أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين والخريجات على منصة حملت ثلاثا وعشرين فوجا ولم تضق ذرعا بحملنا اليوم، لحظات يتسلل فيها الأمل بداخل أرواحنا ويعبق ممرات الروح وهي تتنظر لسنوات عدة نقف على محطتها ننظر بشغف وحنين وقد عشنا أيام العلم والدراسة في أبهى صورة، ننظر للمستقبل بعيون ندية، وتطلعات راقية في درجات العلم والمعرفة".ومع تواصل فعاليات الاحتفالية، كرمت رئاسة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عددا من المؤسسات الداعمة الشريكة والصديقة، ومن ضمنها المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت، وكذلك كرمت الخريجين الفائزين بجائزة البحث العلمي، والخريجين الفائزين بجائزة الخريج الراحل أمير عنان لمشاريع تكنولوجيا المعلومات، ثم تلا الدكتور تامر اشتيوي النائب الأكاديمي برتوكول استكمال تخريج طلبة عمادة تكنولوجيا الوسائط المتعددة لتكريمهم وتوزيع شهادات التخرج عليهم.وفيما يلي أسماء خريجي اليوم الأول من فوج بناة الوطن:عمادة تكنولوجيا المعلومات – قسم الوسائط المتعددة:تكنولوجيا الوسائط المتعددة "بكالوريوس":محمد سليمان أحمد ابو نقيره، ديما مفيد سليم أبو سليم، ساره ناصر يوسف ديب، هداية جهاد حسن عبدالعال، لينا منير سعدي المشهراوي، امتنان حمدان سالم ابو روك، رواء اياد أحمد ابو زبيدة، روينه اياد أحمد ابو زبيدة.تكنولوجيا الوسائط المتعددة "دبلوم متوسط":محمود محمد عودة حسنين، محمد احمد محمود القطاع، سعد نايف عادل شملخ، عوض عامر كامل حبيب، محمد نبيل يوسف العرعير، نعمان مصطفى عبد العال الزين، ديب اياد ديب الظاظا، حسام محمد حسن المغني، حسن محمد حسن المغني، محمد سالم محمود عياد، محمد سليمان أحمد ابو نقيره، اسامه عدنان موسى جبر، عمر عماد محمد درويش السوسي، خالد ماهر رمضان سكيك، محمد حماده حمدي الزايغ، محمد علي رأفت نمر الصواف، خليل وليد خليل البردويل، موسى عبد السلام موسى اليعقوبي، محمد ناصر حسن النونو، محمد وسام منذر الغلاييني، عبد الرحمن أحمد علي المدهون، حازم فضل محمد مدوخ، أنس محمد ابراهيم شلبية، المعتز بالله عقيل نظمي قلجة، محمود عمر حسان بنات، ابراهيم قاسم محمد ابو عرب، علاء أحمد مطيع خضير، محمد وليد حسن ابو غليون، محمد ابراهيم السيد سماره، حازم منصور نبيه الدلو، سلامة اشرف سلامه العجله، محمد أسامة يونس صيام، محمد مروان عبد الرزاق العشي، عادل ايهاب علي القيشاوي، محمود زياد عاشور عوده، معتز عماد سلامه ابو القمبز، أحمد خالد سلمان ابو هويشل، محمود علي حسن المغني، عبدالله عدنان يوسف الكتناني، درويش محمد حسن عكيلة، عبد الله ايهاب محمد حرب جودة، محمود نعيم شعبان حرارة، سعيد سمير سعيد الخطيب، عبد الله رياض عبد المعطي الشرفا، عبد الله سامي محمد ابو لافي، بدر الدين بهاء بدر الدين الخزندار، فضل محمد فضل دادر، انس سامي حيدر النجار، احمد فايز عبد الكريم الاسي، محمد عماد محمد ابو زمر، براء فايق ابراهيم المدهون، عبد الله علي توفيق حروده، رامي خالد خضر سعد، جبر اياد جبر السرحي، محمد ياسر ياسر رأفت ابو عاصي، بلال عصام أحمد الحداد، عبدالمجيد حبيب أحمد قنيطه، صهيب طلعت عبود ابو راس، فرج جمال فرج شلح، بلال مصطفى سعدي عوض، نور الدين محمد سمير الانقر، عدي عدنان سمير الانقر، سيف الدين هاني عبدالله الهركلي، احمد خالد أحمد العرقان، يوسف أيمن محمد عماره، حسن فضل محمد يوسف، تامر اشرف اسماعيل الرياشي، مؤمن محمد عبدالله الصيفي، محمد علي حسن محمد على الزيتونيه، انس نزار محمد منيه، امير طارق يحيى رمضان، بلال مصطفى كامل عياش، شريف حسونه محمد زقوت، محمد نمر عادل شملخ، حمدي امجد حمدي عزام، جمال عبد الرحيم جمال ابو حصيره، مصطفى محمود وصفي الجاروشه، عطا الله اكرم محمد الاشقر، احمد محمد شفيق الفرع، عبدالكريم محمود أحمد تيم، منتصر بالله سامي محمد حمادة، مهند حامد حسن المبيض، قصي سامي أحمد جبر، محمد جمعه جميل حسنين، محمد أحمد رجب بخيت، حسام اسماعيل محمد حمد، يوسف عبدالله سليمان الزق، احمد محمد عثمان ابو روك، محمد بكير شكري الشكري، غسان ماجد سعيد الجمل، سامي نصر صالح شكور، احمد جميل محمود شبانه، محمد اسماعيل أحمد الكحلوت، البراء رافت خليل السيقلي، احمد عوض سعيد ابو شماله، محمد أيمن محمد اكرم الصفدي، عماد الدين هشام سليم سلامة، أحمد سلامه عبدالله الدخاخني، محمد انور سليمان السميري، بهاء الدين رائد حسن السيد سليم، جهاد محمد اسماعيل أبو هلال، عاصم أيمن امين مكي، محمد سمير طارق سمير فروانة، جهاد رياض جهاد الزقزوق، سيف الدين حاتم صبحي عوض، مصعب محمد مطر ابو حصيره، رمضان محمد رمضان المهدد، خالد أحمد وائل إحسان زلوم، احمد عبد المعطي يوسف دلول، سعدي ماهر سعدي الجمالي، خليل محمد علي خليل المظلوم، معاذ حسن محمد الكردي، زهير أحمد زهير الظاظا، بلال فايز غالي الخليلي، يحيى امجد عبد الرحمن ابو شماله، احمد محمد سعيد مدوخ، نعمان ماهر نعمان البنا، أحمد تيسير زكي كلوب، لؤي سالم مسلم بركة، احمد سمير احسان سكيك، محمود عمر غياث ابو سمحان، ابراهيم حسيب محمود المنسي، هيثم هشام عبدالله ابو سمره، عمر فرج فوزي عبد العال، حمزه علي عبيد ابو غرقود، أحمد فايق جمعة حجاج، يوسف جهاد حمدي مطر، يحيى محمد يحيى ابو العون، حسن جبر خضر كراجه، صهيب ياسر حسن الكحلوت، لؤي ايهاب حمدي الغلاييني، كرم جواد محمد الاستاذ، فهد نافذ عبدالرحمن اللوح، حازم محمد نعيم الشرفا، محمد عبد الحميد جمعه حمدان، مالك عبدالحكيم زهدي الصفدي، محمد أحمد عوني عاشور، مجد محمود خليل المشهراوي، أحمد شاكر مرزوق الكحلوت، محمود مازن صلاح عبدوه، علي حسن خضر العلمي، محمد ماجد أحمد المدهون، وسام جهاد علي صالحه، مؤمن ماجد أحمد المدهون، يحيى زكريا محمود نصار، محمد عبد الستار فراج فراج، محمد رافت نبهان حبوش، حسن شريف محمد نبيل ابو السعود، حمزه كمال عبد الحميد الفيومي، أمير عمر أحمد برهوم، مؤمن فادي اسعد زنداح، محمد عبد اللطيف إبراهيم طلبة، منذر منذر رشاد مشتهى، هيثم جهاد جميل صيام، محمد اشرف محمد ابو راضي، عز عائد غالي الخليلي، عبدالمعطي نبيل عبد المعطي الشيخ، براء هشام خليل الدايه، محمد طه توفيق ابوظريفه، عصام محمد زكي العمري، محمد عبد الرحمن سالم النباهين، محمود سامي مطر غنيمه، سمير عادل نعمان الصالحي، احمد وليد أحمد ابو خبيزه، حمزة خلدون محمود البرعصي، ماجد موسى ماجد المبيض، أحمد ناصر اسماعيل حجازي، ديمة بشير محمود ثاري، هاله رجاء حسين ابو رجيله، ملاك اكرم عطيه الداهوك، لما وائل عبد الرحمن العطل، شيماء سمير ابراهيم الكباريتي، شهد طه هلال سماره، اسماء محمود فتحي المزيني، أسماء مجدي سلمان البسوس، منار عاطف عبد القادر الكرد، أسيل رائد عاشور عيد، فرح محمد صبحي هنية، نسرين رامي عزمي الرفاتي، ايمان اشرف صلاح عطا الله، رغد محمد عبد الكريم الاسي، ديما مفيد سليم أبو سليم، حنين أيمن صبحي الرفاعي، بسملة ابراهيم شحده شملخ، تغريد سعود هاشم حنونه، زينة مروان رفيق البرقوني، مرام عماد منصور حبيب، تغريد ابراهيم موسى السيلاوي، امل تحسين عبد الخالق السقا، فرح خليل زياد المدهون، رشا ياسر حسن ابو هين، ولاء خالد عبدالله الديب، أسماء فؤاد اسعد عوض، هلا تيسير محمد بركة، منال خضر نمر دلول، هديل وائل خليل المغربي، سندس بسام عطيه ابو شريعه، شمس عماد حمدي الغلاييني، دعاء عمر سليمان برهوم، ريهام حسام محمد ابو شرار، شمس ابراهيم محمود حمادة، الاء وليد سالم الغمري، سارة علام عزام الشوا، دعاء محمود زهير النبيه، امل نظمي محمد ثاري، فاطمة اكرم واصف عبد العزيز، رهوان ياسر عبد الكفارنه، ميار شعبان رشيد الدحدوح، سارة اياد سامي الحرتاني، اسلام تيسير مصطفى البطش، فرح حسام عادل اليازجي، ألاء عاطف نايف القططي، ياسمين فؤاد رجب النبيه، سميرة رجب سمير راشد، علا علاءالدين محمد المغني، هبة أيمن سامي الكجك، دانيا محمد عيسى مراد، حياة رائد زياد البطش، تسنيم عبد الكريم محمد عليوة، هيا عوني ربحي السوافيري، لينا عبد الخالق سعيد حسونة، اسماء عدنان سعد عياد، ريما عبد الكريم خالد ابو شنب، تسنيم ايوب صلاح انطير، مدلين خليل شاكر عايش، بسملة بهجت رجب المصري، حنين أيمن عليان حمد، نور خليل مصطفى عبد العال، تالا سعدالله ابراهيم السوده، اية فؤاد عياده الزق، نهال محمد أحمد ابو نقيره، جمانه رياض سعيد قويدر، نور نضال عبد الله العطار، رواند معين صابر السمري، ايناس جواد نعيم الشرفا، شهد محمد عبد الكريم ارحيم، ساره يحيى مصطفى حماد، مرام انور حمتو الغرة، دينا اسامه عمر البردويل، الاء بحر سعيد الشريف، خديجة جميل نصري عبد العال، سناء سامي عمران البطنيجي، رؤى عمر عبد الحافظ السيلاوي، اريج محمد أحمد ابو عصعوص، نسمة محمد زكريا ابو كويك، وردة سليمان سعيد ابو حصيره، براءة بكر حسين كراز، فرح ماهر عادل الزهارنه، الاء مجدي علي الحايك، شيماء وائل غالب شحيبر، روان سعدي زكي ياغي، اية علاء عامر حبيب، ميسم محمود عياد البطنيجي، فرح عدنان سمير الانقر، منور محمد سلام وجيه عليوة، جمانة محمد موسى عابد، نوران توفيق حسن الحلاق، وصال محمود محمد ابو صوصين، نوار غريب رمضان العجوري، هنادي أيمن شحته صيام، ندى نضال محمد ابو عوكل، شيماء فضل محمد مدوخ، علا هشام عبد المجيد الخطيب، مريام سيد علاء وليد ابو سيدو، منى سامي سالم السويركي، اديبه جبر خضر كراجه، البتول حسام عمر سكيك، انسام احمد زيدان عزيز، شيماء عبد الكريم أحمد حراره، ايمان أحمد محمد ابو عرجه، ساره ناصر يوسف ديب، نداء ناهض مراد الغندور، مروة مروان محمد سليمان، ختام محسن شحده ابو شعر، هداية جهاد حسن عبدالعال، سجى يوسف رمضان خضر، آلاء ناجي خضر العلمي، رشا عثمان عمر حرز الله، عبير أسامة عبد القادر أبو مسامح، رحاب أيمن عبد الكريم اليازجي، لينا منير سعدي المشهراوي، سلوى عاطف ابراهيم ابو حرب، فرح ماهر مراد الغندور، اية ياسين شعبان مشتهى، الاء احمد عوض المدهون، اسراء محمد عبد دلول، أسيل رامز عبد الكريم الشرفا، ياسمين جمال محمود الهوبي، شيماء عبدالله عبد الحي نصار، نور مهدي محمد اشتيوي، الاء حاتم محمد حمود، ايه عبد الحميد أحمد ابو عتيله، شهد صلاح هشام أبو شعبان، ايه طارق رزق بدوي، امتنان حمدان سالم ابو روك، اريج ادهم محمد سعيد ابو سيدو.