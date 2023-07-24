تُحلق أكثر من 35 ساعة.. الكشف عن نموذج محدث لمسيّرة "غزة" الإيرانية





رام الله - دنيا الوطنكشفت إيران يوم الأحد، عن أحدث نماذج طائرات مسيرة من طراز " شاهد-149" أو "غزة".وبحسب ما نقلت وكالة (إيرنا) للأنباء، فقد جرى عرض المسيرات في القاعدة الجوية العسكرية للحرس الثوري، بالقرب من مدينة "كاشان" بمحافظة أصفهان الإيرانية.وأوضحت أنه تم تزويد المسيرة بنظام هبوط جديد ومركز تعليق مصمم لحمل معدات وأسلحة، وفق ما نقلت (العربية).وتتمتع المسيرة بقدرة على التحليق تصل لأكثر من 35 ساعة على مسافة 7000 كم خلال طلعة واحدة، وستتيح المسيرة تحسين أداء المهام الاستطلاعية.يشار إلى أنه تم الكشف عن مسيرات "شاهد-149" في 21 آيار/مايو 2021 وسميت على اسم قطاع غزة.