الصين: مصرع 11 شخصاً في انهيار سقف مبنى بإحدى المدارس

رام الله - دنيا الوطنأدى حادث انهيار سقف مبنى بإحدى المدارس، يوم الاثنين، إلى مصرع 11 شخصاً، شمال شرق الصين.وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلا عن السلطات المحلية، أن الحادث وقع في صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة، مما أسفر عن وفاة 11 شخصا، فيما جرى إنقاذ أربعة آخرين.وبحسب مقر البحث والإنقاذ التابع للمدينة، كان هناك 19 شخصا في صالة الألعاب الرياضية التي تغطي مساحة حوالي 1200 متر مربع بالمدرسة الإعدادية عندما وقع الحادث، ونجا أربعة أشخاص بأنفسهم، بينما حوصر 15 شخصا وتم انتشالهم جميعا.وكشفت التحقيقات الأولية، أن عمال البناء وضعوا المادة المعروفة باسم "البيرلايت" بشكل غير قانوني على السطح، وتحت تأثير هطول الأمطار امتصت الماء واكتسبت وزنا، مما أدى إلى انهيار السقف.إلى ذلك، احتجزت الشرطة المسؤولين عن شركة البناء، فيما لاتزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.