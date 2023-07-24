شؤون فلسطينية

إصابة شابيْن خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

إصابة شابيْن خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب شابان، اليوم الاثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وحاصرتها منزلاً.

وكانت مصادر محلية، أفادت بأن قوات الاحتلال، دفعت بتعزيزات عسكرية، عقب محاصرتها منزلاً يعود للمواطن عبد الصرفندي قرب مسجد المهاجرين بالمخيم، قبل انسحابها بعد فشلها باعتقاله.

وخلال الاقتحام للمخيم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شاب برصاصتين في القدم، وهو متطوع في الهلال الأحمر، وآخر بالرصاص الحي في الركبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.



 



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