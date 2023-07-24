العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية





وقال: "هناك وقف إطلاق نار أو هدنة غير معلنة الآن (...) نتمنى أن تتحول هذه الحالة إلى حوار بين جميع الأطراف اليمنية"، وفق ما نقلت (فرانس 24).





وأضاف حسين: "العراق مستعد للمساعدة في هذا المجال. لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف. نستطيع أن نضع هذه العلاقات في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، نستطيع أن نتحرك إقليميا في هذا المجال".





بدوره قال الوزير اليمني في كلمة "مع الأسف لهذه اللحظة لم نشهد تأثيراً مباشرا لهذا الاتفاق على الوضع في اليمن"، مضيفا "لكن ما زلنا نأمل بهذا الأمر".



وأكد بن مبارك أنه "منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي هناك هدنة غير معلنة لكن من طرفنا كحكومة شرعية ملتزمين ببنود هذه الهدنة".



وأضاف "نحن نعتقد أنه آن الأوان لإنهاء هذه الحرب في اليمن".



رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن استعداد بلاده للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حل للحرب في اليمن.جاء تصريح الوزير العراقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك.