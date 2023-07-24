عربي

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة انتنوف في مطار بورتسودان
رام الله - دنيا الوطن
لقي تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين، الأحد، مصرعهم، إثر تحطم طائرة نقل جراءعطل فني، عقب إقلاعها من مطار بورتسودان.

وبحسب وسائل إعلام سوداينة، فإن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني تحطمت بعد إقلاعها من مطار بورتسودان الدولي بسبب عطل فني.

وأكدت أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، باستثناء طفل واحد نجا من الحادث، وفق ما نقل موقع (سوبتنيك) بالعربي.

في سياق آخر، ردت القوات المسلحة السودانية، الأحد، على "انضمام 15 ضابطاً و527 جندياً من قواتها إلى قوات الدعم السريع في قطاع شرق دارفور".

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن "هناك تضخيماً لعدد العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم لقوات الدعم السريع"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف المخزي لم ولن يؤثر إطلاقاً على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة".

وأضاف: "هم بضعة ضباط تم استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، عدا ضابط واحد برتبة رائد و28 جندياً وضابط صف، وجميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة وقومية القوات المسلحة للأسف".

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

أخبار ذات صلة

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

الأردن: توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين بالمخيمات وخارجها

الأردن: توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين بالمخيمات وخارجها

وزير أردني: أولوية الحكومة مواطنوها وليس اللاجئين

وزير أردني: أولوية الحكومة مواطنوها وليس اللاجئين

للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. قطر تعين أول سفير لها في الإمارات

للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. قطر تعين أول سفير لها في الإمارات

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يدعو لصياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في الدول الأعضاء

أمين عام "التعاون الإسلامي" يدعو لصياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في الدول الأعضاء

نصر الله يُعلق عن أنباء وقوف موساد الإسرائيلي وراء تدنيس القرآن بالسويد

نصر الله يُعلق عن أنباء وقوف موساد الإسرائيلي وراء تدنيس القرآن بالسويد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحتفل بتخريج الفوج الـ 24 من طلبتها

غزة: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحتفل بتخريج الفوج الـ 24 من طلبتها

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23% في مايو

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23% في مايو

غزة: وزارة التربية والتعليم العالي تُكرّم أوائل الثانوية العامة 2023 فوج أقمار فلسطين

غزة: وزارة التربية والتعليم العالي تُكرّم أوائل الثانوية العامة 2023 فوج أقمار فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

مطالبات لشركتي &quot;غوغل&quot; و&quot;أمازون&quot; بإنهاء عقودهما مع الاحتلال

مطالبات لشركتي "غوغل" و"أمازون" بإنهاء عقودهما مع الاحتلال

منوعات

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بعد أزمته الاخيرة.. كيف استقبل أهل تونس الفنان أحمد سعد؟

بعد أزمته الاخيرة.. كيف استقبل أهل تونس الفنان أحمد سعد؟

مي عز الدين تُشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو كوميدي بعد غياب

مي عز الدين تُشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو كوميدي بعد غياب

نجوم الفن ينعون والد الفنانة مي كساب بكلمات مؤثرة

نجوم الفن ينعون والد الفنانة مي كساب بكلمات مؤثرة

هل سجدت طليقة حسن شاكوش بعد طلاقها منه غيابياً؟

هل سجدت طليقة حسن شاكوش بعد طلاقها منه غيابياً؟

ماغي بو غصن تكشف حقيقة تواجدها مع قصي خولي خلال دراما رمضان القادم

ماغي بو غصن تكشف حقيقة تواجدها مع قصي خولي خلال دراما رمضان القادم

نوال الزغبي تعود للأغنية الخليجية بأغنية &quot;فخامة معاليك&quot;

نوال الزغبي تعود للأغنية الخليجية بأغنية "فخامة معاليك"

مقطع طريف.. كيف روّجت هنا الزاهد لمسلسلها الجديد؟

مقطع طريف.. كيف روّجت هنا الزاهد لمسلسلها الجديد؟

شاهد: الإعلان الرسمي لفيلم &quot;ع الزيرو&quot; لـ محمد رمضان يكتسح الترند

شاهد: الإعلان الرسمي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان يكتسح الترند

الكشف عن مفاجأة حفل إليسا القادم في مهرجان العلمين

الكشف عن مفاجأة حفل إليسا القادم في مهرجان العلمين

عربي

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

وزير أردني: أولوية الحكومة مواطنوها وليس اللاجئين

وزير أردني: أولوية الحكومة مواطنوها وليس اللاجئين