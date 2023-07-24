السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنلقي تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين، الأحد، مصرعهم، إثر تحطم طائرة نقل جراءعطل فني، عقب إقلاعها من مطار بورتسودان.وبحسب وسائل إعلام سوداينة، فإن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني تحطمت بعد إقلاعها من مطار بورتسودان الدولي بسبب عطل فني.وأكدت أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، باستثناء طفل واحد نجا من الحادث، وفق ما نقل موقع (سوبتنيك) بالعربي.في سياق آخر، ردت القوات المسلحة السودانية، الأحد، على "انضمام 15 ضابطاً و527 جندياً من قواتها إلى قوات الدعم السريع في قطاع شرق دارفور".وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن "هناك تضخيماً لعدد العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم لقوات الدعم السريع"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف المخزي لم ولن يؤثر إطلاقاً على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة".وأضاف: "هم بضعة ضباط تم استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، عدا ضابط واحد برتبة رائد و28 جندياً وضابط صف، وجميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة وقومية القوات المسلحة للأسف".ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.