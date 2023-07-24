أبو مرزوق: لقاء الأمناء العامين مهم ويمثل المرجعية الحقيقية للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق، أنّ حركته تلقت دعوة للمشاركة في لقاء الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بتاريخ 30 تموز/ يوليو الجاري. مشيرًا إلى أن "اللقاء بالقاهرة مهم ويمثّل المرجعية الحقيقية للفلسطينيين"وقال أبو مرزوق في تصريح لصحيفة (فلسطين) المحلية: "هي دعوة مرحّب بها في أي وقت، ونحن نحرص دومًا على عقد اللقاءات الوطنية، بل لا يجب أن تكون هذه اللقاءات موسمية وإنما دورية تواكب أحداث القضية المتسارعة، لتحقيق تطلّعات شعبنا وآماله".وعدّ عضو المكتب السياسي في حماس هذا الاجتماع مهمًا، "لأنه يمثل المرجعية الحقيقية للشعب الفلسطيني، ويأتي تزامنًا مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية، ومساعي حكومة الاحتلال لتصفية القضية وضرب أسسها".وعبّر أبو مرزوق عن أمله بأن يساهم اللقاء في بناء الوحدة الوطنية، وأن ينتج عنه خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، وينخرط فيها الكل الوطني كل حسب خصوصيته وقدراته.