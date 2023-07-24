غرق عبّارة قبالة إحدى الجزر في إندونيسيا ومصرع 15 شخصاً

ونقلت وكالة (رويترز) عن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في البلاد، بأن

رام الله - دنيا الوطنلقي 15 شخصاً مصرعهم على الأقل، فيما يجري البحث عن مفقودين إثر غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، في إندونيسيا.العبارة كانت تقل 40 راكبا، فيما لم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبا.وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ، إنه تم التعرف على جميع الضحايا، وتم تسليمهم إلى عائلاتهم، فيما يعالج الناجون الآن في المستشفيات المحلية، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الإنقاذ جثث الضحايا مغطاة بقطع من القماش على أرضية المستشفى المحلي.وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.