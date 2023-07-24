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الأردن: توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين بالمخيمات وخارجها

الأردن: توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين بالمخيمات وخارجها
لاجئون سوريون في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
توقع مسؤول أردني كبير، وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل وخارج مخيمات اللاجئين السوريين.

وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفرايه في كلمة ألقاها مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة في مؤتمر "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، إنه يتوقع توقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد على الحاجة الماسة لتوفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.35 مليون، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وقال الفرايه: من المتوقع وحسب المعلومات الواردة من إدارة هذا البرنامج وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل إضافة إلى وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ.

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