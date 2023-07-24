تطورات الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية بالقلب





وبالأمس، قال مدير مركز اضطرابات نبض القلب في مستشفى "شيبا"، روعي بينارت، إن نتنياهو يعاني منذ عشرات السنين من اضطرابٍ في التوصيل الكهربائي الى القلب.



وأوضح انه تقرر الأسبوع الماضي الاكتفاء بوضعِ جهاز مراقبة تحت الجلد بعد أن أشار احد الفحوصات التي كان قد خضع لها وهو فحص (تخطيط كهربائية القلب) المسمى EKG الى اضطراب قلبي فيما لم يشر فَحص آخر تم خلاله ادخال أداةٍ في جسد نتنياهو الى الحاجة بزرعِ جهازٍ لتنظيم ضربات القلب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف بينارت أن هذه العملية متبعة في مثل هذه الأحوال، ومع ذلك أكد بأن سلسلة الفحوصات اشارت الأسبوع الفائت إلى ان نتنياهو كان بحالة جفاف.



وفي شريط فيديو قال نتنياهو إنه من المتوقع أن يغادر المستشفى خلال ساعات نهار اليوم ليصل الإثنين الى (كنيست) للتصويت على مشروعِ القانون الخاص بتقليص حجة المعقولية.









رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، تطورات الحالة الصحية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك بعد خضوعه لعملية زراعة جهاز تنظيم نبضات القلب بشكل عاجل.وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن نتنياهو غادر مستشفى (شيبا)، صباح اليوم ، بعد أن رقد فيه ليلتين، في أعقاب خضوعه لعملية جراحية عاجلة لزراعة جهاز تنظيم نبض القلب، الليلة قبل الماضية.