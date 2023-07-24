كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

وقالت الهيئة، إنه على الأسماء المذكورة في الكشف التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.