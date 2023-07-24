دولي

كنيست تواصل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل.. واستمرار التظاهرات المناوئة له

كنيست تواصل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل.. واستمرار التظاهرات المناوئة له
كنيست في إسرائيل تواصل مناقشة مشروع القانون المثير للجدل والذي يسمى "تقليص حجة المعقولية"
رام الله - دنيا الوطن
تواصل (كنيست) في إسرائيل اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، والذي يسمى "تقليص حجة المعقولية" تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد الظهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات ضد التغييرات القضائية، حيث خرج اليوم مئات المحتجين الى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى (كنيست). 

كما وأغلق المحتجون الطرق المؤدية لـ (كنيست)، بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت، واعتقلت الشرطة عددا منهم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيعقد رئيس المعارضة، يائير لابيد اجتماعا مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة، لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع،  ويشار الى أن النائب العربي أيمن عودة سيشارك في الاجتماع.

وفي غضون ذلك تستمر المساعي الهادفة الى التوصل الى حل وسط بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.

ووفق (مكان)، فإن الطرفين يختلفان على المدة الزمنية لتجميد التشريعات القضائية.

وفي اطار الاحتجاجات على خطة التغييرات القضائية، تغلق شركات ومصالح عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك المراكز التجارية التابعة لشبكات "بيغ" و"عَزريئيلي" و"عوفر".

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