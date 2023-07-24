شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء المالكي بمجلس السفراء العرب في هولندا

تفاصيل لقاء المالكي بمجلس السفراء العرب في هولندا
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأحد، أعضاء مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها حاليا لهولندا. 

ووضع المالكي أعضاء مجلس السفراء العرب في صورة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والمتابعة مع محكمة العدل الدولية المكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية الى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية شهر ديسمبر الماضي.  

وفي هذا السياق، فقد أشار المالكي الى قيامه غدا بتقديم ملف مرافعة دولة فلسطين الخطية بخصوص هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الدول العربية في دعمها لهذا المسار القانوني الهام من خلال تقديمها لمرافعاتها الخطية والشفوية بخصوص هذه القضية لمحكمة العدل الدولية، مثمنا الدور الذي تقوم به جميع الدول المؤمنة والساعية لتحقيق العدالة الدولية عبر الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني في كافة المحافل الدولية. 

وقد اطلع المالكي السفراء العرب على آخر مستجدات المتابعة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمجريات التحقيق الذي فتحته المحكمة فيما يخص الحالة في دولة فلسطين، مؤكدا مطالبة دولة فلسطين للمحكمة بسرعة انجاز التحقيق بالجرائم الإسرائيلية المستمرة والمرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وبما يتضمن اتخاذ خطوات عاجلة وذات مغزى لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم المرتكبة في فلسطين. 

كما وضع الوزير المالكي مجلس السفراء العرب في صورة الجهود والتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، في ظل التصعيد الخطير والمستمر للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى يوميا إلى تهويد المدينة المقدسة، مستهدفا مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأبناء شعبنا وممتلكاتهم.

وأشار إلى إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها، وتنفيذ مخططات استيطانية تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل دون محاسبة، ومواصلة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. 

وأكد أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد فوري لإفلات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من العقاب. وقد أشار الوزير المالكي، خلال الاجتماع، إلى أهمية ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأشقاء العرب، مؤكدا دور الدول العربية الشقيقة وموقفها الثابت في دعم شعبنا وقضيته العادلة.

بدورهم، أكد السفراء العرب مواقف دولهم الداعمة لدولة فلسطين، ومسارها القانوني الرامي الى احقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال وشددوا على استمرار تعاون مجلس السفراء العرب مع سفارة دولة فلسطين لدى هولندا في كافة المساعي والجهود، من أجل مواصلة دعم وإسناد القضية الفلسطينية في هولندا والمنظمات الدولية المعتمدة لديها.

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