طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 35-25 35-25 35-25 بيت لحم 35-25 35-25 35-25 رام الله والبيرة 34-24 34-24 34-24 طولكرم 37-26 37-26 37-26 نابلس 36-25 36-25 36-25 قلقيلية 37-26 37-26 37-26 جنين 40-26 40-26 40-26 سلفيت 35-25 35-25 35-25 طوباس 41-27 41-27 41-27 روابي 36-24 36-24 36-24 الخليل 34-24 34-24 34-24 غزه 35-27 35-27 35-27 أريحا 45-29 45-29 45-29 خانيونس 35-27 35-27 35-27 الأغوار الشمالية 43-27 43-27 43-27 رفح 36-26 36-26 36-26

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الاثنين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين، دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: