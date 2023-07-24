فيديو.. أربع إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وتسعة آخرين بالشظايا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قواتاً كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد اغلاق مداخله بالكامل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة احتلالية، حاصرت المخيم، وأغلقت شارع نابلس وهو الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، حيث دارت مواجهات عنيفة.وأفاد شهود عيان من داخل المخيم، بإصابة عدد من المواطنين، فيما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم.واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي قرعاوي وحولته الى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاما).