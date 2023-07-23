بشكل غير اعتيادي.. هاليفي يلتقي غانتس بموافقة غالانت

اجتمع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي مساء اليوم مع وزير الجيش السابق، عضو المعارضة، بيني غانتس.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ناقش الاثنان خلفية الاحتجاجات لدى قوات الاحتياط بالجيش والتي قرر عناصرها وقف عملهم، واصفة الاجتماع بأنه "غير اعتيادي"، وجاء بموافقة وزير الجيش يوآف غالانت.



وقال غانتس خلال الاجتماع: "الوضع الأمني مقلق للغاية، ويجب عقد مناقشة سياسية أمنية وزارية لفهم تداعيات الإصلاحات القضائية على الجيش قبل تمرير مشروع القانون".





رام الله - دنيا الوطن