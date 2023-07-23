دولي

نتنياهو موبخاً غالانت: لا تتصرف كأنك رئيس للوزراء

نتنياهو موبخاً غالانت: لا تتصرف كأنك رئيس للوزراء
نتنياهو يوبّخ وزير الجيش يؤاف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبّخ وزير الجيش، يؤاف غالانت لأنه اقترح تأجيل إقرار قانون المعقولية عدة أيام.

وأضافت القناة: "عندما سمع نتنياهو التقارير فقد أعصابه واتصل بـ غالانت وصرخ عليه: "لا تتدخل، أنا أتعامل مع الأمر، لا تتصرف كأنك رئيس للوزراء".

وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أفادت بانتهاء اجتماع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو.

وأضافت أنه في وقت لاحق من مساء اليوم، سيلتقي هرتسوغ أيضا مع زعيم المعارضة، يائير لابيد.

وعقد هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً عاجلاً مع نتنياهو، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وسط بشأن أزمة القضاء، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.

وقال هرتسوغ: "هذه حالة طارئة، يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وكان نتنياهو، قال اليوم الأحد، إنه سيواصل الجهود لاستكمال التشريعات في (كنيست).

جاء ذلك في أول تصريح له بعد خضوعه لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى.

وتابع: "أنا بحالة ممتازة، تتواصل الجهود لاستكمال التشريعات في الكنيست، وكذلك في الجهود المبذولة للقيام بذلك بالاتفاق، صباح الغد سألتحق بزملائي في (كنيست)".

وانطلقت جلسة الهيئة العامة لـ (كنيست) قبل ظهر اليوم الأحد، في ماراثون مناقشات مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" استعدادًا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، بعد ظهر غد الاثنين وفق توقعات المراقبين.

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