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وزير أردني: أولوية الحكومة مواطنوها وليس اللاجئين

وزير أردني: أولوية الحكومة مواطنوها وليس اللاجئين
لاجئون سوريون في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفرايه، اليوم الأحد، إن أولوية الحكومة الأردنية مواطنوها وليس اللاجئين.

وأضاف في كلمة ألقاها مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة في مؤتمر "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، على أن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كل الدول مما يتطلب أيضاً تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص.  

وأشار إلى أن الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأكد الفرايه بأن  "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، على أن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كل الدول مما يتطلب أيضاً تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص.

وتحدث عن الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً.

وغادر 1941 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

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