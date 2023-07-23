منح دراسية في تونس وموريتانيا والمغرب للعام 2023-2024





ويستطيع الطالب التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط، ويستطيع الطالب التقدم للمنافسة على الدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية قد خصصت منحاً دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني.



وتم تخصيص تسع منح دراسية للطلبة المقدسيين لدرجة البكالوريوس في تونس للتخصصات، علوم الاعلام والاتصال، العلوم الإعلامية، تبنيج وانعاش، تصوير طبي، طب بشري، علماً انه يخضع لنفس شروط التقديم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس وموريتانيا والمغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024.