إصابة مواطن بحروق شديدة وسط القطاع.. ووالده يناشد لعلاجه بالخارج





وحسب شهود عيان كانوا في المكان لحظة الحريق أن بعض المارة حاولوا إطفاءه ولكن بدون جدوى بسبب عدم وجود طفايات في السيارات التي ثم ايقافها وكذلك في المحلات المجاورة.



وذكر والد المصاب أن نجله نقل إلى مستشفى الشفاء بحالة خطرة ونسبة الحرق في جسمه من الدرجة الثالثة، مشيرا إلى أن سبب الحريق كان بسبب تسرب بنزين على جسمه من التنك الذي كان غير محكم الإغلاق مما أدى إلى تطاير وتسرب جزء من الوقود إليه دون أن يشعر وأثناء سياقته وإذ بشرارة تطايرت من "تكتوك" أدت إلى نشوب الحريق في كل مكان من "تكتوك" حيث نزل مسرعا والنار مشتعلة به مسافة 200 متر لحين تمكن المارة من إطفائه.



وناشد والد الشاب وزيرة الصحة العمل على تحويله للعلاج بالخارج نظرا لخطورة حالته خاصة وأنه الوحيد الذي يصرف على البيت ومتزوج ولديه طفلان وزوجته حامل وفي نهاية شهرها الأخير.



رام الله - دنيا الوطنأصيب المواطن محمد اسماعيل أبو زور (30عاماً) من مخيم البريج الذي كان يقود "تكتوك" على شارع صلاح الدين بالقرب من الإشارات الضوئية على مدخل النصيرات بحروق شديدة بسبب احتراق الوقود في التنك نتيجة عدم تغطيته بغطاء محكم.