دولي

بأسلحة بعيدة المدى.. الجيش الروسي يُشن هجوماً صاروخياً على أوديسا

بأسلحة بعيدة المدى.. الجيش الروسي يُشن هجوماً صاروخياً على أوديسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شن الجيش الروسي هجوماً صاروخياً بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة، على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المُسيَّرة في منطقة أوديسا الأوكرانية.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإن المواقع المستهدفة كانت تعد "لهجمات إرهابية" على الأراضي الروسية، فيما كان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة، وفق البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأهداف المخطط لها دُمرت، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأورد البيان: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوريجيا".

وأضاف: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة (الجنوب) الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوماً للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يصل إلى 370 جندياً أوكرانياً، و6 مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة، ومدفع (إم 777) أميركي الصنع، بالإضافة إلى مدفع (هاوتزر) ذاتي الدفع (جفوزديكا)".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للألوية الآلية 22 و24 و54 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وجاء في البيان : "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم رقم 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 130 جندياً أوكرانياً، و10 مركبات قتالية مدرعة، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز (أكاسيا)، بالإضافة إلى مدفعي (دي 30) و(هاوتزر دي 20)".

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