للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. قطر تعين أول سفير لها في الإمارات





وسيكون المنصوري أول سفير لقطر منذ عام 2017، وتحديداً منذ الأزمة الخليجية التي أدت إلى قطيعة دبلوماسية بين السعودية الإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة قطر، اليوم الأحد، عن تعيين أول سفير لها، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.وبموجب قرار أميري أصدره أمير قطر؛ فقد تم تعيين سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).