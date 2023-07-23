النضال الشعبي بغزة تستقبل وفداً قيادياً من حركة فتح في ذكرى انطلاقتها



وقدم الوفد الزائر التهاني والتبريكات لقيادة الجبهة وعلى رأسها الدكتور أحمد.مجدلانى الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ولكافة الرفاق والرفيقات بمناسبة الذكرى ال56 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والتي قدمت التضحيات على مدار تاريخ ثورتنا الفلسطينية ومدافعة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.



وجرى تبادل النقاش في العديد من القضايا الثنائية المشتركة والملفات الوطنية الهامة والتحديات الكبرى الماثلة أمامنا وأهمية انعقاد اجتماع الأمناء العامون في العاصمة المصرية القاهرة بناءً على دعوة الرئيس محمود عباس والأشقاء في مصر في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة مع شعبنا الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.



وأكدوا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا من قبل قطعان المستوطنين وعمليات القتل والحصار لغزة وضرورة استعادة وحدتنا الوطنية وأنهاء الانقسام البغيض حتى نواجه موحدين حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تعمل على سياسة الضم والتهويد للأماكن المقدسة وتتنكر لحق شعبنا في الحرية والاستقلال وحق العودة للاجئين الى ديارهم وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.













وكان في استقبال الوفد محمود الزق أبو الوليد عضو المكتب السياسي للجبهة، ورفيق أبو ضلفة سكرتير دائرة الرقابة المركزية والرفاق جهاد أحمد وأحمد أبو ضلفة وأحمد السباح وعائشة الصليبي أعضاء اللجنة المركزية للجبهة.