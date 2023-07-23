شؤون فلسطينية

النضال الشعبي بغزة تستقبل وفداً قيادياً من حركة فتح في ذكرى انطلاقتها

النضال الشعبي بغزة تستقبل وفداً قيادياً من حركة فتح في ذكرى انطلاقتها
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جبهة النضال الشعبي بغزة في مكتبها المركزي، وفداً من الهيئة القيادية العليا للمحافظات الجنوبية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وذلك لتهنئة الجبهة بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 56.

وكان في استقبال الوفد محمود الزق أبو الوليد عضو المكتب السياسي للجبهة، ورفيق أبو ضلفة سكرتير دائرة الرقابة المركزية والرفاق جهاد أحمد وأحمد أبو ضلفة وأحمد السباح وعائشة الصليبي أعضاء اللجنة المركزية للجبهة.

وقدم الوفد الزائر التهاني والتبريكات لقيادة الجبهة وعلى رأسها الدكتور أحمد.مجدلانى الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ولكافة الرفاق والرفيقات بمناسبة الذكرى ال56 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والتي قدمت التضحيات على مدار تاريخ ثورتنا الفلسطينية ومدافعة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وجرى تبادل النقاش في العديد من القضايا الثنائية المشتركة والملفات الوطنية الهامة والتحديات الكبرى الماثلة أمامنا وأهمية انعقاد اجتماع الأمناء العامون في العاصمة المصرية القاهرة بناءً على دعوة الرئيس محمود عباس والأشقاء في مصر في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة مع شعبنا الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدوا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا من قبل قطعان المستوطنين وعمليات القتل والحصار لغزة وضرورة استعادة وحدتنا الوطنية وأنهاء الانقسام البغيض حتى نواجه موحدين حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تعمل على سياسة الضم والتهويد للأماكن المقدسة وتتنكر لحق شعبنا في الحرية والاستقلال وحق العودة للاجئين الى ديارهم وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





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