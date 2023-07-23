صور.. الأسير المحرر كريم يونس يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنزار الأسير المحرر كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوفد المرافق له، اليوم الأحد ضريح ومتحف ياسر عرفات.واستقبل كل من د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات، كريم يونس والوفد المرافق له، وقرأوا الفاتحة على روح الرئيس المؤسس.وقام يونس والوفد المرافق له بجولة بمتحف ياسر عرفات، حيث أطلعهم حلايقة على تفاصيل العرض المتحفي الذي يروي أبرز المحطات في تاريخ القضية الفلسطينية، كما قدم عرضاً سريعاً للأحداث التطورات خلال الأعوام المائة التي سبقت استشهاد الرئيس ياسر عرفات.