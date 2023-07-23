شاهد: الديمقراطية تنظم وقفة احتجاجية بمخيم البريج رفضاً لتقليصات أونروا

رام الله - دنيا الوطننظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، وقفة احتجاجية ضد سياسة تقليصات وكالة (أونروا)، أمام مركز الصحة البيئية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحضور جمع من اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية والقوى السياسية الفلسطينية.بدوره، طالب مسؤول الجبهة الديمقراطية بفرع البريج في المحافظة الوسطى الرفيق أيمن أبو إصليح، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضغط على المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته السياسية والأخلاقية في تمويل الأونروا بموجب التفويض السياسي الممنوح لها.وجدد أبو إصليح مطالبته الأمم المتحدة باعتماد موازنة لـ (أونروا) أسوة بالمؤسسات الدولية لقطع الطريق على محاولات الابتزاز السياسي للوكالة، داعياً الدول المانحة لعدم الاستجابة لضغوطات الولايات المتحدة ودولة الاحتلال التحريضية على وكالة (أونروا).وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية على ضرورة تشكيل أوسع حراك جماهيري للضغط على (أونروا) لوقف سياسة تقليص برنامج المساعدات والخدمات المقدمة للاجئين تحت مزاعم العجز المالي، مطالباً وكالة (أونروا) بالعدول عن خطواتها والأخذ بالحسبان الزيادة السكانية والانتشار الجغرافي للاجئين.من جهته، دعا رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات أيمن أبو شاويش في كلمة اللجان الشعبية، إدارة (أونروا) للتوقف عن سياسة التقليصات وإنصاف اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن المرحلة القادمة صعبة للغاية حسب المعطيات الموجودة داخل وكالة الغوث من وجود عجز مالي كبير، ما ينعكس على تقديم الخدمات على صعيد الغذاء والصحة والبنية التحتية وغيرها.وطالب أبو شاويش بضرورة توحيد الجهود المبذولة لوقف التقليصات بحق جموع اللاجئين، والحفاظ على مؤسسة وكالة (أونروا) كشاهد حي على نكبة الشعب الفلسطيني.