راصد جوي يتوقع موعد انتهاء موجة الحر الحالية

وأوضح أن "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود سبعة إلى تسع درجات مئوية تحديدا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".



وتابع المصري: "تكون الحرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوياً في المناطق الجبلية بينما في المناطق السهلية تكون الحرارة عند بداية الاربعينيات مئوية، والمناطق في الغور ستشهد درجات حرارة تتجاوز 4 درجة مئوية".



وأشار الراصد الجوي إلى أن "المناطق الساحلية هي مناطق أقل تأثيرا بهذه الموجة، لكن الرطوبة العالية تجعل الأجواء خانقة للغاية على طول السواحل من رفح حتى رأس الناقورة".



وذكر أن درجات الحرارة ستنكسر يوم السبت القادم وتنخفض الحرارة وتعود الأجواء صيفية عادية بدرجات حرارة تكون في بداية الثلاثينات.



وحذر من التعرض لأشعة الشمس خاصة في فترة الذروة ما بين الساعة 10:30 حتى 03:30، وننصح الناس بالإكثار من شرب السوائل والابتعاد عن المجهودات الجسمانية القوية خاصة في فترة الظهيرة.



خاص دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي، أيمن المصري، مساء اليوم الأحد، عن توقعاته لموعد انتهاء موجة الحر التي تضرب فلسطين حالياً.وقال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "لا زلنا نعيش في ظل موجة الحر التي ضربت البلاد في بدية الثلث الثاني من شهر تموز/يوليو الجاري، ونتوقع أن تتصاعد هذه الموجة اليوم وتزداد قوتها وتستمر بذروتها حتى يوم الخميس، فيما ستبدأ الحرارة يوم الجمعة بالانخفاض".