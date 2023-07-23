دولي

أمين عام "التعاون الإسلامي" يدعو لصياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في الدول الأعضاء

أمين عام "التعاون الإسلامي" يدعو لصياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في الدول الأعضاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه على أهمية صياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في العالم الإسلامي وبلورة رؤية أكثر طموحا بما يواكب حجم التحديات في هذا المجال، في ظل تواتر حدوث الكوارث الإنسانية بمختلف أنواعها في العالم الاسلامي والتي تحتاج إلى إغاثة عاجلة لإنقاذ ضحاياها وحتى لا يتخلف المسلمون عن واجب تقديم العون والنصرة لإخوانهم المحتاجين، ولتعزيز روح التضامن والتكافل بين شعوب الأمة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تستضيفها هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة خلال الفترة 22 ـ 26 يوليو 2023، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وثمن الأمين العام الجهود التي تبذلها اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما تتحمله من ضغط كبير يفوق قدراتها في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية.

كما شكر الأمين العام، جلال بن محمد العويسي رئيس الهلال الأحمر السعودي وفريقه المتميز على جهودهم المقدرة في الترتيب لعقد هذه الدورة وما يقومون به من أعمال جليلة في خدمة العمل الإنساني في الدول الأعضاء.

وأكد حسين طه استعداد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء لدعم جهودها المخلصة في تقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان في الدول الأعضاء.

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