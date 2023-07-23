دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بقرار البرلمان البرتغالي لصالح قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية، على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.واعتبرت الدائرة أن قرار البرلمان البرتغالي، يشكل خطوة مهمة على طريق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة دولته، وتعزيز للقانون الدولي في مواجهة سياسة الضم و للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية العنصرية المستمرة منذ 75 عاما، وخطوة تعبر عن تضامن الجمهورية البرتغالية مع الشعب الفلسطيني.ودعت الدائرة الجمهورية البلغارية وجميع دول العالم، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولتحمل مسؤولياتهم لحماية ومساندة الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ إجراءات عملية لفضحوإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي القائم ضد شعبنا الفلسطيني ككل، في الوطن والشتات منذ نكبة 1948، ووقف الاعتداءات اليومية؛ التي تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان أخرها إعدام الشهيدين فوزي مخالفة وأحمد البايض في نابلس ورام الله.