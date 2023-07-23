حماس: مخططات المستوطنين للمساس بالأقصى صاعق تفجير وشعبنا سيتصدى للعدوان

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إن "شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي الاحتلال لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى".ودعت الحركة، في تصريح صحفي، على لسان الناطق باسمها عن مدينة القدس، محمد حمادة "أبناء شعبنا في كل المناطق للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري، ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتدنيس الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه، بذريعة الاحتفال بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".وحذرت الاحتلال من "غضبة شعبنا لحماية قدسه وأقصاه والدفاع عنه بأغلى ما يملك، ولا تزال معارك البوابات الإلكترونية ومصلى باب الرحمة وغيرها ماثلة أمام العدو ليأخذ منها العبرة".