فتح توجه اتهاماً لبلدية غزة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة

اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأحد بلدية غزة بـ "ممارسة التضييق على الأشخاص ذوي الإعاقة".





وقال المتحدث باسم الحركة فتح، بغزة، منذر الحايك، إن "بلدية غزة المعينة من قبل حركة حماس تمارس التضييق على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة من خلال محاولتها فرض رسوم على استراحة مخصصة لهم على الشاطئ".





وأكد أن "حكومة الأمر الواقع تفرض الضرائب وتضيق الخناق على المواطنين بالتزامن مع الحصار المفروض على القطاع"، وفق تعبيره.

وأضاف الحايك في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم أن "أعضاء البلديات في القطاع معينون عبر سلطة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس"، مطالبًا بعدم فرض رسوم على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم شريحة كبيرة في المجتمع، والقانون ينص على حمايتهم وعدم استغلالهم.

وطالب المواطنين بـ "الاعتراض على هذه القرارات الظالمة من حكومة الأمر الواقع لحماس والاحتجاج عليها بكافة الطرق".

وكان العشرات من ذوي الإعاقة في قطاع غزة نظموا أمس السبت، اعتصامًا أمام استراحتهم الوحيدة المخصصة لهم على شاطئ بحر غزة، وذلك احتجاجًا على قرار بلدية غزة تحويلها إلى مشروع استثماري يتملكه رجال أعمال، مؤكدين "أنهم مستمرون في اعتصماتهم ووقفاتهم الاحتجاجية مالم تتراجع البلدية بشكل نهائي عن القرار".

رام الله - دنيا الوطن