التنمية الاجتماعية وتطوع للأمل تختتمان مشروع "الرعاية المنزلية لكبار السن في محافظة القدس"

هذا وشارك في الحفل كل من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية د.هيفاء أبو غزالة والمطران عطاالله حنا ونائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام ونائب رئيس جامعة القدس د. حسن الدويك وعدد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة.وفي كلمة الوزارة التي ألقاها وكيل الوزارة أ. عاصم خميس نيابةً عن وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " تولي الوزارة اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية المنزلية لكبار السن وذلك لإبقائهم ضمن أسرهم ومجتمعهم المحلي والحد قدر الامكان من توجههم الى المؤسسات الايوائية."و أكد خميس على أهمية المشروع وأثره الكبير في تحسن ظروف كبار السن ورعايتهم والحد من توجههم للمؤسسات الايوائية حيث تم توفير خدمات الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والمرافقة الشخصية وال تمريض والرعاية الصحية ل 30 من كبار السن في القدس.وتابع " نحن بحاجة ماسة للتوسع في مشاريع الرعاية المنزلية كونها تمثل تدخل رئيسي في برنامج حماية ورعاية كبار السن وضمان الاستدامة لهذه الخدمة الحيوية والهامة."وثمن الوكيل دور الجامعة العربية ودعمهما المتواصل للوزارة قائلا " نتطلع الى استمرار تمويل الجامعة العربية لبرامج الرعاية المنزلية خلال العام القادم وغيرها من برامج وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية كما شكر جمعية تطوع للأمل على دورها الرائع والمميز في تنفيذ المشروع ونتمنى لهم مزيد من التقدم .بدورها أكدت هيفاء أبو غزالة على أهمية المشروع الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن مشيره إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية على صعيد توفير خدمات الحماية والرعاية المنزلية لكبار السن بما يضمن بقائهم في كنف أسرهم.وأثنت أبو غزالة على جهود وزير التنمية د. أحمد مجدلاني وطاقم عمل الوزارة على جهودهم لمتابعة نجاح المشروع كما شكرت جمعية تطوع للأمل على جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع الذي ساهم بتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية لعدد من كبار السن في محافظة القدس والتي تسهم في تحقيق الحماية وتعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس.المطران حنا خلال كلمته أكد على الوحدة الفلسطينية في مواجهة آلة البطش الاسرائيلية والتي تساهم بشكل جلي بتعزيز الصمود والثبات على الأرض مثنياً على أهمية المشروع وجهود منفذيه.بدورها استعرضت رئيس جمهية تطوع للأمل سلفيا أبو لبن أبرز محطات المشروع الذي استطاع أن يوفر الرعاية المنزلية لكبار السن اضافة لتوفير الاحتياجات لهم، منوهة إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز وبناء قدرات الاسر من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الرعاية والمساندة الانسانية اضافة لدور الجمعية في التوعية ونشر ثقافة التطوع.هذا وسبق الحفل عدد من الزيارة التي قام بها الوزير د. مجدلاني إلى مقر بلدية أبو ديس ورئاسة جامعة القدس حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة.واطلع مجدلاني الشركاء على نهج عمل الوزارة الاستراتيجي من أجل مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".مشيراً إلى أن ذلك النهج يصب هدف الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين في وجه الهجمة الاسرائيلية الشرسة لمصادرة الاراضي وتهجير السكان من مدينة القدس موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تقوم بمواجهة هذه الهجمة حيث توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لدعم صمود المواطنين منوهاً إلى أن هذه المرحلة هي من أصعب المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية نظرا لتعنت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي لا تقبل بحل الدولتين وتعمل على تقويض دور الحكومة الفلسطينيةوشارك الوزير خلال زيارته كل من وكيل الوزاة عاصم خميس والوكلاء المساعدون خلود عبد الخالق وخالد اطميزي ومدير عام الادارة العامة لكبار السن غانم عمر ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم.