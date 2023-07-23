شؤون فلسطينية

مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد ويُحدث 122 مواصفة جديدة

مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد ويُحدث 122 مواصفة جديدة
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
عقد اليوم الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحضور مدير عام المؤسسة م. حيدر حجه.

في بداية الاجتماع رحب أعضاء المجلس بالأخ نصار نصار العضو الجديد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية .

وتم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وقرر المجلس في اجتماعه اعتماد (43) مواصفة فلسطينية جديدة، وتحديث (79) مواصفات فلسطينية في مجال المنتجات الانشائية، مستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية، المنسوجات والملابس، الأجهزة والمستلزمات الطبية، المواد المعدنية، المنتجات الكهروتقنية، المنتجات والمحاصيل الزراعية، المشتقات البترولية، المواد الفاعلة سطحيا، الدهانات والورنيش، اللدائن، الاثاث، معدات الحماية الشخصية.

وصادق المجلس على (61) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها، واوصت لجان التوصيف بإلغاء (6) مواصفة، وذلك بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات.

كما وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على ان تكون وزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (107-2023) الخاصة ببيان الطاقة لاجهزة التبريد (الثلاجات).

كما اوصى المجلس بان تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (108-2023) الخاصة بالمياه المعدة للاستهلاك الادمي.

كما اوصى المجلس بان تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (109-2023) الخاصة بالمواد والادوات البلاستيكية المعدة لملامسة الغذاء.

كما اوصى المجلس بان تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (110-2023) الخاصة بتعديل التعليمات الفنية الالزامية رقم (68-2017) الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي.

كما واطلع المجلس على تقرير لزيارة وفد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الى الاتحاد الروسي للمشاركة بالفعاليات والنشاطات خلال الشهر الماضي.

وفي نهاية الجلسة اطلع المجلس على التقرير التراكمي للربع الاول لإنجاز الخطة التنفيذية لسنة 2023، وتم الموافقة عليها .

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