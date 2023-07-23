شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية ترحب بقرار البرلمان البرتغالي وتدعو الأوروبيين للاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني

الإسلامية المسيحية ترحب بقرار البرلمان البرتغالي وتدعو الأوروبيين للاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني
البرلمان البرتغالي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني والمطالبة بتطبيق القوانين الدولية على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الاحد، هذا الاعتراف هو بمثابة خطوة إيجابية يجب البناء عليها، واستحقاق للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من التداعيات المدمرة والمتواصلة للنكبة حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة من جانب البرلمان البرتغالي يجب أن تشكل حافزاً لدى الحكومات والبرلمانات الأوروبية أن تحذو حذو هذا القرار وتعترف بنكبة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي حل به من تهجير وتشريد عن أرضه ووطنه.

وأضافت الهيئة أن هذه الجريمة التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني كانت نتاجاً لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطته الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية والذي مكنها من إقامة كيان قومي على حساب وجود الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه الذي انتزع منها.

ودعت الهيئة الدول الأوروبية الى تحمل مسؤولياتها تجاه نكبة الشعب الفلسطيني والعمل على رفع الظلم الذي لحق به والاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة والضغط على الحكومة البريطانية للاعتذار للشعب الفلسطيني عن مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية لما لحق به من نكبة ما زالت مستمر حتى الآن.

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