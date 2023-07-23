شؤون فلسطينية

الديمقراطية تختتم سلسلة زياراتها لعائلات المتفوقين والناجحين بالثانوية العامة بشمال القطاع

الديمقراطية تختتم سلسلة زياراتها لعائلات المتفوقين والناجحين بالثانوية العامة بشمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سلسلة زياراتها لعائلات المتفوقين والناجحين بالثانوية العامة في شمال قطاع غزة تقديراً لهم ولتميزهم وحصولهم علي درجات متقدمة، وثناءً على جهد ذويهم معهم.

جاء ذلك خلال زيارة قيادة الجبهة الديمقراطية بمحافظة الشمال وعلى رأسها مسؤول المحافظة وعضو اللجنة المركزية الرفيق عطية صالحة لبيوت الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وعلى .

وعبر الوفد خلال الزيارات والجولات التي بدأت منذ لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة لبيوت الناجحين والمتفوقين عن فرحة الشعب الفلسطيني بتفوق بناته وأبنائه، مؤكدين أن المتفوقين رفعوا رؤوس أهاليهم وأحبابهم وأبناء شعبهم عالياً.

وقدم الوفد درعاً تكريمياً بمناسبة التفوق والنجاح ونقل تحيات وتهاني قيادة الجبهة وأمينها العام الرفيق نايف حواتمة لعائلات المتفوقين من أبناء المحافظة.

من جانبهم ، شكر ذوي الطلبة المتفوقين وفد الجبهة على لفتتهم الكريمة متمثلة بالزيارة وتقديم التهنئة لهم ولأبنائهم الطلبة المتفوقين والناجحين.

وعبر الوفد عن فخره واعتزازه بتميز أوائل الطلبة وتفوقهم وحصولهم أعلى الدرجات برغم الحرب والعدوان على قطاع غزة ، وبرغم الحصار والصعوبات التي واجهتهم خلال فترة الدراسة، مؤكدين أن هذا التميز ليس غريباً على شعبنا المناضل، متمنين لهم مزيداً من التقدم في حياتهم الجامعية.



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