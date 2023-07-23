غزة: الشباب والثقافة تنهي استعداداتها لعقد مؤتمرها الثقافي السنوي السادس

رام الله - دنيا الوطنأنهت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، كافة استعداداتها لعقد مؤتمرها الثقافي السنوي السادس، الذي تنظمه بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، وتناقش من خلاله آفاق واستراتيجيات الثقافة الفلسطينية، المزمع عقده صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/7/2023 في قاعة فندق الكومودور على شاطئ بحر مدينة غزة.وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور كمال غنيم أن المؤتمر يسعى إلى مناقشة سُبل النهوض بالثقافة الفلسطينية وتعزيز حضورها التنموي والاجتماعي، وبحث آليات تعزيز دورها المؤثر في النضال ضد الاحتلال والمحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي الفلسطيني.وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تعقد على مدار (5) جلسات متتالية تغطي محاور المؤتمر كافة، يشارك فيها (33) باحث من فلسطين وعدة دول عربية، لافتًا إلى أن المؤتمر سيخرج عن الطابع التقليدي للمؤتمرات مع التركيز على تعزيز الحوار بين رئيس الجلسة والمشاركين والحاضرين.ودعا غنيم كافة المثقفين والعاملين في مختلف المجالات الثقافية والمهتمين لحضور المؤتمر والمشاركة في إثراء جلسات النقاش والحوار للخروج بتوصيات واقعية من شأنها النهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني.