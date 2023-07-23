الرئيس عباس يبدأ زيارة إلى تركيا الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنيصل الرئيس محمود عباس، يوم الثلاثاء المقبل، إلى تركيا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.وأوضح سفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، أنه ستجري للرئيس عباس مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة.وأضاف أن الرئيس عباس سيجتمع مع الرئيس أردوغان والقيادة التركية، في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد السفير مصطفى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وتزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، وتنصّل الحكومة الإسرائيلية من كل الاتفاقيات والأسس التي أقيمت عليها عملية التسوية السياسية.وأشار إلى أن هذه التطورات وغيرها ستكون على أجندة البحث بين الرئيسين وقيادتي البلدين، إلى جانب التشاور في التطورات الإقليمية والدولية المتعددة وانعكاساتها على قضيتنا الوطنية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.وأشاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا بالعلاقات الفلسطينية التركية، التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في المجالات كافة.