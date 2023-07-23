هيئة الأسرى: أسرى شطة يعانون ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية على الاسرى في سجن شطة، وعلى وجه الخصوص الاسرى المرضى، وكبار السن.وبينت الهيئة أن سجن "شطة" هو واحد من السجون التي يعاني بها الأسرى من موجة الحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة باعلى من معدلها الطبيعي من كل عام، خاصة في كل من شهر تموز وآب وهم الأكثر سخونة، حيث تتحول الغرف إلى جحيم، وزنازين التحقيق والعزل الانفرادي إلى أفران لا تطاق.وأوضحت الهيئة أن ما يعيشه الأسرى حالياً داخل السجن وتحديداً في فصل الصيف وسط ظروف تفتقر الى ادنى مقومات الحياة الانسانية، يفاقم من الاوضاع الصحية للاسرى المرضى، ويزيد من معاناتهم لا سيما في ظل تعنت ادارة السجن في ممارسة سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء بحقهم.ومن بين هؤلاء الاسرى الاسير توفيق جبارين (70 عاماً) من بلدة ام الفحم، والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و 16 عاماً، والذي يعاني من مشاكل في الأسنان حيث لا يوجد في الفك العلوي اي اسنان، وهو بحاجة ماسة الى زراعة وتركيب اسنان حتى يتمكن من مضغ وهضم الطعام بشكل جيد.الجدير ذكره أن الأسير جبارين والمعتقل منذ تاريخ 3/3/1992 واحد من الاسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية اسلوا، وكان من المفترض ان يتم الافراج عنه في الدفعة الرابعة ، ولكن تنصلت سلطات الاحتلال من الالتزام بالإفراج عنه في آذار 2014.وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال لا تكترث لحالة الأسرى في مثل هذه الظروف، بل تصادر في كثير من الأحيان أجهزة المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية.