العوض: بدء الترتيبات اللوجستية لاجتماع الفصائل بالقاهرة وحددنا ثلاث نقاط للحوار













رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن سفارة فلسطين في القاهرة بدأت بالاتصالات مع الفصائل لتسمية مندوبيها للاجتماع المرتقب في القاهرة وتحديد مواعيد وصولهم.وأكد العوض في حديث لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الأحد، أن السفارة تقوم بمهمة الترتيبات اللوجستية التي بدأت بالفعل، والتي تسبق الترتيبات السياسية لعقد الاجتماع.لفت العوض إلى أنه لم يتم تحديد النقاط التي سيتم بحثها في الاجتماع حتى اللحظة، كما لم يتم الوصول بشكل نهائي لجدول أعمال الاجتماع، مبيناً أن "الفصائل ستذهب وكل في جعبته مجموعة من النقاط التي سيطرحها على طاولة هذا الاجتماع".وأضاف "نحن في حزب الشعب نعتقد أن الاجتماع يجب أن يبحث ثلاث ملفات مهمة أولها العدوان الإسرائيلي المستمر والتصدي له، وثانيها إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة متفق عليها تتولى حل الأزمات والملفات والتجهيز للانتخابات".أما البند الثالث فهو "ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها كممثل شرعي ووحيد وتشكيل المجلس الوطني الجديد وفق الأليات التي تم الاتفاق عليها سابقاً".