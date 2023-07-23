شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 28 أسيرة في سجن الدامون يعشن ظروف حياتية صعبة

هيئة الأسرى: 28 أسيرة في سجن الدامون يعشن ظروف حياتية صعبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنسوية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات والمضايقات اليومية بحق الأسيرات في سجن "الدامون".

وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميتها حنان الخطيب لعدد من الأسيرات في السجن، أن الواقع الحياتي يزداد سوءاً وتعقيداً ، تحديداً أن الوضع النفسي لعدد منهن أصبح ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية، ولا يوجد هناك أي تدخلات من قبل إدارة السجن للتعامل بخصوصية مع الأسيرات المريضات أو تقديم العلاج اللازم والمناسب لهن .

وأضافت الهيئة أنه على صعيد المطالب فإن المماطلة واللامبالاة حاضرة من قبل إدارة السجن، حيث هناك العدد من الأمور والمستلزمات قُدمت طلبات لإدخالها لهن ولكن الادارة تتجاهل ذلك .

وتشير الهيئة أن الأسيرات في سجن الدامون 28 أسيرة، بالإضافة الى أسيرتين  في ما يسمى عيادة سجن الرملة ، وأسيرتين في مدني" أبو كبير " وبذلك يكون العدد الإجمالي للأسيرات 32 أسيرة .

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