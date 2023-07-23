قبل أيام من اجتماع القاهرة.. خالد البطش يُوجه عدة مطالب ورسائل

كما طالب بـ "إعادة بناء منظمة التحرير وإنشاء قيادة وطنية موحدة وتشكيل حكومة وطنية دون أية التزامات أو اشتراطات وبالشروع فورا في إعادة تشكيل المجلس المركزي في الوطن والشتات وأهلنا في الأراضي المحتلة عام 48".



وشدد البطش على "ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتفاعل معها القوى والشخصيات الوطنية والمجتمعية والشخصيات المستقلة وضرورة الاتفاق على خطة واستراتيجية وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة الاستيطان والاحتلال".



وطالب البطش بـ "وقف التنسيق الأمني وسحب أوسلو وإلغاء اتفاقية باريس التي أصبحت كارثة اقتصادية".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، اليوم الأحد، إن "الذين يتحملون المسؤولية عما آلت إليه الحالة الفلسطينية من اعتقال المقاومين والاعتقالات السياسية مطالبون بتجاوز هذه الحالة لاستعادة الوحدة الوطنية".وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر وطني للقوى السياسية والفعاليات الشعبية، في الضفة وغزة، بأن "الوقت من دم ولا مجال للعبث بمصالح شعبنا ومصيره".ووجه البطش عدة مطالبات قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، بـ "البدء فورا بتنفيذ اتفاقيات القاهرة وبيروت وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلين السياسيين".كما طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بـ "تعزيز صمود المواطن الفلسطيني لمواجهة المشروع الصهيوني والتصدي الوطني للتطبيع العربي مع العدو".وطالب بـ "بدء الحل في قضايا الجمهور الفلسطيني الصامد وتحقيق مطالبهم العادلة ورفع كل أشكال العقوبات عن القطاع وحل قضاياه المزمنة"، وفق قوله.