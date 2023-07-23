بسبب وضعه الصحي.. نتنياهو يؤجل زيارته إلى تركيا وقبرص

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تأجيل زيارته إلى تركيا وقبرص، والتي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، بسبب وضعه الصحي، حسب ما أعلن مكتبه.وخضع نتنياهو، الليلة الماضية، لعملية جراحية لزرعِ جهاز تنظيم ضربات القلب، وقال مدير مركز اضطرابات نبض القلب في مستشفى (شيبا)، روعي بينارت، إن نتنياهو يعاني منذ عشرات السنين من اضطرابٍ في التوصيل الكهربائي الى القلب.وأوضح بينارت أنه تقرر الأسبوع الماضي الاكتفاء بوضعِ جهاز مراقبة تحت الجلد بعد أن أشار احد الفحوصات التي كان قد خضع لها وهو فحص (تخطيط كهربائية القلب) المسمى EKG إلى اضطراب قلبي فيما لم يشر فَحص آخر تم خلاله ادخال أداةٍ في جسد نتنياهو الى الحاجة بزرعِ جهازٍ لتنظيم ضربات القلب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأضاف بينارت أن هذه العملية متبعة في مثل هذه الأحوال، ومع ذلك أكد بأن سلسلة الفحوصات أشارت الأسبوع الماضي إلى أن نتنياهو كان بحالة جفاف.وفي شريط فيديو، قال نتنياهو إنه من المتوقع أن يغادر المستشفى خلال ساعات نهار اليوم ليصل غداً الإثنين الى (كنيست) للتصويت على مشروعِ القانون الخاص بتقليص حجة المعقولية.وقرر وزراء الحكومة تعيين وزير العدل، ياريف ليفين قائماً بأعمال نتنياهو، فيما تم تأجيل الجلسات والمحادثات، التي كان من المقرر أن يشارك نتنياهو فيها اليوم، ومنها جلسة الحكومة ونقاش مع رئيس أركان جيش الاحتلال.