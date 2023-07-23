شؤون فلسطينية

فيديو.. المستوطنون والاحتلال يواصلون اعتداءاتهم ضد عائلة صب لبن بالبلدة القديمة في القدس

فيديو.. المستوطنون والاحتلال يواصلون اعتداءاتهم ضد عائلة صب لبن بالبلدة القديمة في القدس
الاحتلال والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ضد عائلة صب لبن في البلدة القديمة من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من عائلة صب لبن، وأخلت أثاث منزله في عقبة الخالدية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بعد ان استولى عليه مستوطنون قبل أسبوعين.

وأخرج مستوطنون منذ ساعات الصباح، أثاث منزل عائلة صب لبن، استكمالا لعملية تهويده، واستولوا عليه، كما أجبروا صاحبة المنزل نورة صب لبن وأبناءها ومتضامنين معها على المغادرة من أمام منزل العائلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي رأفت صب لبن، أحد القاطنين في المنزل المستهدف، أثناء تجمع عشرات المتضامنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستولى مستوطنون على منزل العائلة في الـ 11 من الشهر الجاري، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه، واعتقال عدد من المتضامنين.

وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل عدة سنوات على الجزء العلوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي منزل عائلة "صب لبن" يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

وكانت العائلة قد استأجرت المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بادعاء أن ملكيته تعود لليهود، وهذا ما نفته العائلة بشكل قاطع.


 


 


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