فيديو.. مثقفون وشخصيات وطنية وأكاديميون يوجهون نداءً للأمناء العامين قبل اجتماع القاهرة

نداء

نداء إلى الإخوة والرفاق الأمناء العامون خاص باجتماعهم المزمع عقده قريباً بالقاهرة.





نحن الموقعون أدناه ننظر باهتمامٍ بالغ لهذا الاجتماع ونرى فيه فرصة هامة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية.





إن التضحيات العظيمة التي سطَّرها أبناء شعبنا في ملحمة جنين البطولة والمقاومة والتي تم التعبير عنها بالوحدة الميدانية بين كافة القوى الفلسطينية والتفاف الحاضنة الشعبية حولها التي أدت بدورها لإفشال جيش الاحتلال في عدوانه البربري الأخير على قلعة جنين الصمود لتؤكد الحاجة الماسّة إلى استثمار هذا الإنجاز الوطني عبر تحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقات المصالحة؛ بهدف إنهاء كافة مظاهر الانقسام، والعمل على توحيد المؤسسات التمثيلية الفلسطينية.





إن مخطط الحكومة اليمينية الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال والقائمة على خطة الحسم فضلاً عن تصريحات نتنياهو الداعية لاجتثاث فكرة الدولة المستقلة وتسريع وتكثيف برامج الاستيطان وتهويد القدس يجب أن يدفع الجميع إلى تحقيق وتحصين الوحدة الوطنية لمواجهة التهديدات المباشرة و التحديات الوجودية الخطرة التي تفرضها حكومة الاحتلال الفاشية.





لقد بات مطلوباً منا جميعاً بالحرص الشديد على تنقية الأجواء عبر إنهاء كل مظاهر التوتير الإعلامي والاعتقالات والاستدعاءات والإعلان عن تنفيذ قرارات المجلسين الوطني و المركزي والعمل على تشكيل قيادة وطنية موحدة وفق برنامج سياسي كفاحي مقاوم؛ حتى يشكل ذلك الركيزة الأساسية لإفشال مخططات الاحتلال وتعديل موازين القوى من أجل تعزيز صمود شعبنا على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية بالتحرير والعودة.



