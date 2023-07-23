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دولي

مئات المجندين والضباط بجيش الاحتلال ينضمون لقائمة المتوقفين عن الخدمة

مئات المجندين والضباط بجيش الاحتلال ينضمون لقائمة المتوقفين عن الخدمة
مئات المجندين والضباط بجيش الاحتلال ينضمون لقائمة المتوقفين عن الخدمة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن 112 مجند احتياط من وحدة "لوتر" الخاصة لمكافحة الإرهاب قرروا رفض الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف القضاء.

كما ذكرت قناة (كان)، بأن حوالي 110 ضباط احتياط من الفرقتين "91" و"36" بقيادة المنطقة الشمالية، وقعوا على عريضة أعلنوا فيها أنهم سيوقفون خدمتهم العسكرية بسبب الخطة.

في سياق آخر، شارك مئات المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو اليوم الأحد، في سلسلة بشرية من حائط البراق باتجاه مبنى (كنيست) في القدس.

 



وعشية طرح مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" للتصويت عليه في (كنيست)، صعّد المعارضون للتغييرات القضائية في إسرائيل من احتجاجاتهم.

وتلتئم الهيئة العامة لـ (كنيست) في إسرائيل، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم لإجراء نقاش تمهيداً للتصويت على تقليص حجة المعقولية بالقراءتين الثَانية والثالثة غداً الاثنين.

ويستمر النقاش أكثر من 24 ساعة وخلاله تتمكن المعارضة من شرحِ تحفظاتها من مشروعِ القانون المطروح. 

ومن المرتقب أن تصوت (كنيست) عليه نهائياً ظهر غدٍ الاثنين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وصرح رئيس حزب (شاس)، اريه درعي، بأنه يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرأي وأنه يجب تمرير تقليص حجة المعقولية حتى نهاية الدورة الحالية لـ (كنيست) بالتوافق مع المعارضة أو بدون ذلك.

من ناحيته، نقل وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، رسالة واضحة لنواب الائتلاف أنه قد يضطر إلى عدم المشاركة بالتصويت على مشروعِ قانون تقليص حجة المعقولية إذا لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية أو مخففة.

وحسب (مكان) فإن جهات في الائتلاف تهدد بإقالة كل من يصوت ضد مشروع القانون أو لا يشارك في التصويت، فيما واصل الوزير رون ديرمر محاولات التوصل لتفاهمات حتى ساعات الفجر لكن دون جدوى حالياً.


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