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شؤون فلسطينية

الخارجية: اغتيال المسؤول الأممي الفلسطيني مؤيد حميدي في اليمن جريمة ضد الإنسانية

الخارجية: اغتيال المسؤول الأممي الفلسطيني مؤيد حميدي في اليمن جريمة ضد الإنسانية
أفراد من الأمن اليمني
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، "جريمة الاغتيال البشعة للمواطن الفلسطيني شهيد الإنسانية مؤيد حميدي منسق برنامج الأغذية العالمي في اليمن تأديته لعمله الإنساني في محافظة تعز".

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحادثة بأنها جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وتقول الخارجية، إنها "وإذ تطالب السلطات اليمنية المختصة باعتقال ومحاكمة المجرمين، وإذ تتقدم باحر التعازي لذويه، فإنها تتابع هذه القضية وتتواصل مع اسرته للوقوف إلى جانبها في هذا المصاب الجلل وتقديم أية مساعدة أو واجب مطلوب".

وأقدم مسلحون أمس السبت، على اغتيال المواطن الفلسطيني مؤيد حميدي؛ منسق برنامج الأغذية العالمي جنوب محافظة تعز في اليمن؛ خلال قيامه بعمله الإنساني بتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني.

بدوره أدان رئيس الوزراء،د.محمد اشتية، حادثة الاغتيال، معرباً عن حزنه الشديد لهذه الجريمة البشعة.

ووصف اشتية الفقيد بشهيد الإنسانية، ودعا السلطات اليمنية في محافظة تعز؛ لإلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة.

وتقدم اشتية من عائلة الفقيد؛ بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل؛ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأوقفت السلطات اليمنية أحد المنفذين المفترضين لاغتيال حميدي وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة الصحافة الفرنسية، أمس السبت.

وأكد المسؤول الأمني، "القبض على أحد منفذي عملية الاغتيال في حق الموظف الأممي، وهو أحمد يوسف الصرة، تم القبض عليه في محافظة لحج"، وفق ما نقلت (إندبندنت عربية)

وأضاف: أن "الشخص الآخر الذي ظهر على متن الدراجة النارية في عملية الاغتيال لا يزال هارباً، إضافة إلى 15 آخرين ضمن مجموعة إرهابية تنشط بمنطقة التربة" في تعز.

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